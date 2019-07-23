В Киеве "заминировали" здание ЦИК

Из здания ЦИК эвакуируют представителей СМИ.

В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает "112 Украина".

После того, как поступило сообщение о минировании ЦИК, сотрудники управления Госохраны попросили представителей СМИ покинуть здание. Также отмечается, что они смогут вернуться после того, как помещение проверят на наличие взрывных устройств.

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Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли в Центральную избирательную комиссию и проверяют здание.

Правоохранители и представители ЦИК пока не прокомментировали "минирование" здания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будет принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с "мокрыми" печатями.

Сейчас ЦИК обработала более 98% электронных протоколов. За партию «Слуга народа» проголосовали 43,14% избирателей (6 млн 160 тыс. 933 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,03% (1 млн 861 тыс. 597 голосов), ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 168 тыс. 449 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,12% (1 млн 159 тыс. 991 голос), «Голос» - 5,84% (834 тыс. 143 голоса). За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.