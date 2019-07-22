В партии "Голос" заявили о попытке фальсификации результатов выборов на округе Львовщины

По словам Вакарчука, ОИК принимает только те протоколы, где большинство голосов получает Дубневич, а протоколы с участков, где побеждает их кандидат, отправляет на доработку.

В партии «Голос» заявили о предвзятости со стороны ряда участковых комиссий, а также окружной избирательной комиссии на округе №118, что в Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Он напомнил, что от их политсилы на ОИО №118 баллотируется Галина Васильченко, а основным ее конкурентом является Богдан Дубневич.

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По словам Вакарчука, по результатам экзит-пола, который провела социологическая агентство " ФАМА, Васильченко побеждает Дубневича с результатом 36,3% против 22,9% соответственно, но на сайте ЦИК сейчас есть данные только с тех участков, где побеждает Дубневич.

Лидер партии заявил, что протоколы участковых избирательных комиссии, где большинство голосов получает Дубневич, ОИК принимает, а протоколы с участков, где побеждает Васильченко, отправляет на доработку, поэтому их до сих пор не могут внести в систему.

“Мы ожидали сложности по 118-му округу и по состоянию на 22:00 21 июля начали наблюдать эту тенденцию... С двух часов ночи наши наблюдатели увидели задержку на отдельных УИК - избирательные комиссии начали тянуть с составлением протоколов. “Совершенно случайно” это были те участки, где побеждает наш кандидат”, - рассказал юрист партии "Голос" Владимир Венгер.

Он отметил, что утром, когда окружной избирком начал принимать протоколы УИК, комиссия отправляла на доработку протоколы, в которых большинство голосов набирает кандидат от “Голоса”.

“ОИК начала по разным причинам, по нашему мнению, в значительной степени предвзято, возвращать протоколы УИК, где показала хороший результат г-жа Васильченко. Иногда причины были обоснованные, но в подавляющем большинстве, по нашему мнению, это были технические надуманные недостатки”, - подчеркнул Венгер.

Он добавил, что в настоящее время ОИК вернула на доработку около 20 протоколов, где в избирательной гонке, по результатам параллельного подсчета голосов, которую осуществлял “Голос”, лидирует Васильченко.

Кроме того, юрист рассказал, что окружная комиссия, вопреки законодательству, прекратила работу, в частности, прием протоколов и введение данных в информационную систему ЦИК “Выборы-2019”, и объявила перерыв до 11:00 23 июля.

“Такое развитие событий нас настораживает... Совокупность этих оснований дает нам возможность уже сейчас говорить об угрозе срыва выборов, или возможно даже об угрозе фальсификации выборов в этом ОВО. И учитывая это, мы можем утверждать, что могут быть имеющиеся признаки состава преступления, предусмотренного ст.157 УК о воспрепятствовании кандидату в реализации его прав”, - подчеркнул Венгер.

В свою очередь, Вакарчук призвал ЦИК повлиять на вышеуказанную окружную комиссию и заставить ее продолжить работу, выполнить свою функцию и внести данные в систему “Выборы-2019”, а также составить протокол об итогах голосования.

“Все остальное я считаю сознательным затягиванием”, - подчеркнул он.

Лидер “Голоса” призвал правоохранителей, в частности, министра внутренних дел Арсена Авакова, взять ситуацию под контроль и предотвратить “кражу голосов”.

Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой “защитить свободное волеизъявление украинских граждан”.