Сопровождение бюллетеней из окружкомов в ЦИК будет обеспечивать спецназ

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений Нацполиции обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации.

Сопровождение бюллетеней из окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию будут обеспечивать спецназовцы полиции для предотвращения возможных провокаций и правонарушений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь сегодня на видеоселекторном совещании с руководителями территориальных подразделений Нацполиции под председательством заместителя председателя ведомства Александра Фацевича.

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Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии, а в дальнейшем - в Центральную избирательную комиссию.

Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

«Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки», - заявил Фацевич.

Он подчеркнул необходимость качественного расследования уголовных производств, связанных с избирательным процессом, информация о которых уже внесена в Единый реестр досудебных расследований.