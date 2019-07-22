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На избирательном участке в Запорожье распылили газ

00:43, 22 июля 2019
Выборы 2019
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На избирательном участке в Запорожье распылили газ / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, около 21:40 к ней поступило сообщение о хулиганских действиях на участке в Хортицком районе Запорожья.

Отмечается, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей. Всех присутствующих вывели на улицу.

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"Сотрудники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления. Троих мужчин доставили в отделение полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает 112 Украина, подсчет голосов приостановили на 40 минут, но затем комиссия возобновила работу уже в другом помещении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на избирательном участке для голосования на выборах в Верховную Раду женщина устроила настоящее шоу, потому что забыла дома паспорт.

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