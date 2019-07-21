Экзит-пол по выборам на мажоритарке в Киеве: побеждают кандидаты от "Слуги народа" (исправлено)

Опрос проводился по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".

На внеочередных парламентских выборах во всех 13 одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии «Слуга народа».

Таковы данные экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".

В округе № 211 побеждает кандидат от «Слуги народа» Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей.

За кандидата от партии «Европейская солидарность» Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии «Голос» Тараса Козака - 8,8%, за Кирилла Мешковского - 5,9%.

В округе № 212 побеждает кандидат от «Слуги народа» Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,9% голосов избирателей.

За кандидата от партии «Европейская солидарность» Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%, за Александра Попова - 7,9%.

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В округе № 213 - 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". За члена партии "Европейская солидарность" Анну Старостенко отдали голоса 20,1% избирателей, за самовыдвиженца Борислава Березу проголосовало 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1" проголосовали 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за выдвиженца партии «Гражданское движение «Хвыля» Виктора Чумака проголосовали по 10,2%.

В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел".

За выдвиженца ВО «Свобода» Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от «Европейской солидарности» Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 37% голосов набрала Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Витаклий Павлик набрал 16% голосов, а кандидат от «Европейской солидарности» Владимир Левин набрал 9,9%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей.

За кандидата от «Европейской солидарности» Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку «Оппозиционной платформы - За жизнь» Оксану Гаврилюк - 8%, за самовыдвиженца Максима Жорина - 7,8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей.

За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей.

В округе № 219за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, а за самовыдвиженца Александра Третьякова 16,7%.

В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей.

За кандидата от «Европейской солидарности» Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии «Голос» Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от «Европейской солидарности» Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222 Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО «Свобода» Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за Дмитрия Андриевского - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей.

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За кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.

Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол).

Теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа - не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например, не охват специальных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 5% для каждого округа.

Как сообщал УНИАН, как свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», за партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционный платформа - По жизни» - 12,5%, за партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщину» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.