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МВД ожидает явку избирателей на уровне 45-50%, все области голосуют "более-менее равномерно"

18:17, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Окончательное число избирателей будет определено уже в 20.00 / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко.

«Подчеркиваю, что все области голосуют более-менее равномерно, в районе 40% на это время пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию, того или иного кандидата. За три часа до завершения голосования мы ожидаем еще 5-10% избирателей, не можем точно сказать, но явка ожидается на уровне 45-50%», - сказал Стойко.

По его словам, окончательное число избирателей будет определено уже в 20.00.

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Теги: #Украина#выборы