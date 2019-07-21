МВД ожидает явку избирателей на уровне 45-50%, все области голосуют "более-менее равномерно"
18:17, 21 июля 2019Выборы 2019
564 0
По данным МВД, на 17.00 уже проголосовало около 40% избирателей.
Окончательное число избирателей будет определено уже в 20.00 / фото УНИАН
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня.
Читайте такжеПолиция сейчас фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов – МВД
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко.
«Подчеркиваю, что все области голосуют более-менее равномерно, в районе 40% на это время пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию, того или иного кандидата. За три часа до завершения голосования мы ожидаем еще 5-10% избирателей, не можем точно сказать, но явка ожидается на уровне 45-50%», - сказал Стойко.
По его словам, окончательное число избирателей будет определено уже в 20.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019