"Себе засунь, чучело огородное": экс-регионал Колесников нахамил избирателям (видео)

По контексту видео можно понять, что Колесникова спросили о вырубке деревьев.

В сети появилось видео общения кандидата в депутаты от "Оппозиционного блока" по 49 округу (Донецкая область) Бориса Колесникова с избирателями.

Ролик опубликовала "Украинская правда" на своем Telegram-канале.

"Источники сбросили нам видео со встречи Бориса Колесникова с избирателями в Донецкой области. Утверждают, что свеженькое, - пишет издание.

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Вопросы избирателей на видео не слышны, но по контексту можно понять, что Колесникова спросили о вырубке деревьев.

"Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это! А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению ты наглый хам, вот и все. А ты голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил лифты новые в Константиновке по 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600", - говорит кандидат.

После этого один из избирателей передает Колесникову пакет.

"Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное", - отвечает Колесников.

Стоит напомнить, что на выборы в Верховную Раду Борис Колесников идет от "Оппозиционного блока" по 49 округу, куда входят Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский районы Донецкой области.

Борис Колесников – уроженец Донецкой области, бывший секретарь президиума Партии регионов, бывший народный депутат, экс-вице-премьер-министр и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова (с 2010 по 2012 год).

Как сообщал УНИАН, глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников, считает, что кандидат в президенты Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы — За жизнь" поспособствовал выходу во второй тур выборов Петра Порошенко.