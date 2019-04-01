Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов

Глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников, считает, что кандидат в президенты Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы — За жизнь" поспособствовал выходу во второй тур выборов действующего главы государства Петра Порошенко.

Такой вывод он сделал основываясь на результате претендента от своей фракции на должность президента - Александра Вилкула.

"Я считаю, что его результат стал следствием того, что Бойко привел Порошенко во второй тур. Он умышленно 9 ноября расколол оппозицию, не дал провести съезд "Оппозиционного блока" и убежал в "Платформу", — сказал Колесников.

По мнению политика, подтверждением того, что Бойко якобы является союзником действующей власти, является и его недавний визит в Москву. Колесников полагает, что его могли одобрить только на Банковой.

"Это и стало результатом того, что у Бойко стало больше голосов, у Вилкула – меньше. Потому прохождение Порошенко во второй тур — это прямая заслуга Юрия Анатольевича Бойко", — подытожил глава политсовета "Опозиционного блока".