Партия «Слуга народа» немного теряет рейтинг поддержки, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - увеличивает - опрос

В парламент пока уверенно проходят 5 партий.

Согласно исследованиям электоральных настроений избирателей, политическая партия «Слуга народа» немного теряет рейтинг поддержки, а партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» - увеличивает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

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Социологи спросили у респондентов, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, принимали бы они участие в голосовании. 50,3% опрошенных ответили, что точно да, 30,8% - скорее, да, 8,2% - точно нет, 3,8% - скорее, нет и 3,5% - затруднились ответить.

При этом, политическую партию «Слуга народа» готовы поддержать 41,6% опрошенных, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,7%, партию «Европейская солидарность» - 8,5%, партию ВО «Батькивщина» - 7,7%, партию «Голос» - 7,5%.

Эти политические силы уверенно проходят в парламент.

Остальные партии пока не преодолевают 5% барьер.

Так, «Гражданскую позицию» поддерживают 3,4% респондентов, «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» - 2,9%, «Партию Шария» - 2,6%, «Сила и честь» - 2,5%, Радикальную партию - 2,2% и ВО «Свобода» - 2%.

Все остальные политические силы получают менее 2%.

Социологи с 28 июня по 4 июля провели личное интервью с респондентами по стандартизированной анкете. Опрошено взрослое население Украины в возрасте 18 лет и старше. Стандартная ошибка/отклонение по данным для выборки 2 тыс. респондентов составит +/-1,2-2,2%.

Как сообщал УНИАН, результаты социологического исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного с 29 июня по 3 июля 2019 года, свидетельствовали, что партию «Слуга народа» готовы поддержать 42,3%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,4%, партию «Европейская солидарность» - 8,3%, партию «Голос» - 7,2% и ВО «Батькивщина» - 7,2%.