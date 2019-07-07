"Слуга народа" обжаловала повторную жеребьевку партий

Изменение номеров в списках, считают в партии, может исказить волю избирателей.

Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке для определения порядкового номера партий в избирательном бюллетене на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

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В партии отмечают, что изменения номеров в списках могут иметь "крайне негативные последствия".

Среди таких последствий называется: искажение воли избирателей, ведь партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях; невозможность перепечатки бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на выборах 21 июля; безрезультатные и безвозвратные расходы средств государственного бюджета и средств избирательных фондов партий.

Как сообщал УНИАН, суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала «Аграрная партия Украины». Поводом для этого стало то, что партии «Рух Новых Сил» Михеила Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки.

В ЦИК, в свою очередь, подчеркнули, что сейчас нет никаких оснований для перепечатки бюллетеней на досрочных выборах в Верховную Раду.