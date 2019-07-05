В ЦИК заверили, что сейчас оснований для перепечатки бюллетеней нет вообще

По состоянию на 13:00 5 июня напечатано 7,83 миллиона бюллетеней.

В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что пока нет никаких оснований для перепечатки бюллетеней на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью Громадському заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

«По состоянию на сегодня оснований для перепечатки бюллетеней нет вообще, поскольку решение Шестого апелляционного суда не вступило в законную силу. ЦИК пока осуществляет печать бюллетеней, но мы планируем идти в суд апеллировать относительно того решения, о котором я упоминал», — пояснил он.

Читайте такжеВ ЦИК заявили, что не успеют напечатать бюллетени в случае повторной жеребьевки

Радченко также рассказал, что по состоянию на 13:00 5 июня напечатано 7,83 миллиона бюллетеней.

Накануне суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала «Аграрная партия Украины». Поводом для этого стало то, что партии «Движение Новых сил» Михаила Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки.

В «Слуге народа» заявили об угрозе срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребьевке партий.

В Центризбиркоме предупредили, что не успеют перепечатать бюллетени в случае пережеребьевки партий.