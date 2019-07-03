СБУ начала проверку по проживанию Клюева, Шария и Кузьмина в Украине на протяжении последних 5 лет

В Службе безопасности уже сегодня обещают уведомить Центральную избирательную комиссию о результатах обработки запроса председателя парламента.

В Службе безопасности Украины начали проверку относительно проживания в течение последних пяти лет на территории государства экс-депутата от Партии регионов, главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, видеоблоггера Анатолия Шария и экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.

Как сказано в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, в.и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание касательно запроса председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет».

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«СБУ в рамках компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств», - говорится в сообщении.

«Это общественно чувствительный и чрезвычайно важный вопрос, поэтому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах обработки запроса. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании полученных материалов», - заявили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с запросом предоставить информацию относительно проживания в течение последних пяти лет на территории Украины Кузьмина, Шария и Клюева.