Иво Бобул идет в Раду

В прошлом году Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента, но затем сказал, что пошутил.

Украинский певец Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду Украину по списку партии «Патриот».

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Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК. Так, Бобул Иван Васильевич 1953 года рождения числится в избирательном списке партии под номером 5.

В Facebook политсилы «Патриот» обнародованы фото со встречи, в которой Иво Бобул принимал участие наряду с другими партийцами.

Там же сообщается, что ЦИК зарегистрировала избирательный список партии по многомандатному округу и 38 кандидатов в одномандатных округах. Первым номером в списке числится Николай Голомша, который в 2014 году занимал должность первого заместителя Генпрокурора.

По данным соцопросов, шансы партии «Патриот» попасть в Раду на грядущих выборах будут минимальными.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году народный артист Украины Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента, но затем сказал, что пошутил.