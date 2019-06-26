В "Слуге народа" рассказали, какие пишут законопроекты для новой Рады

Партия «Слуга народа» нарабатывает концепции законопроектов для их принятия в будущей Верховной Раде.

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Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Разумков, передает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду начали подготовку к законодательной работе. Так, в центральном штабе создан 21 рабочий комитет по основным направлениям деятельности. Они будут заниматься подготовкой законопроектов.

По словам Разумкова, комитеты будут работать по принципу работы комитетов в парламенте. В их состав вошли кандидаты в народные депутаты из избирательного списка партии. Они будут предлагать собственные концепции законопроектов, чтобы после выборов 21 июля прийти в Верховную Раду с готовыми наработками.

«Для нас важно прийти в парламент не с пустыми руками. Партийная программа «Слуги народа» определяет основные направления реформ и системных изменений. Но они требуют детальной проработки на уровне государственных политик и конкретных законопроектов. Именно этим и будут заниматься рабочие комитеты. Сейчас перед нами стоит задача в течение трех недель разработать концепции документов, чтобы после выборов не терять времени и сразу приступить к внедрению в законодательство изменений, в которых сегодня нуждается общество», - заявил Разумков.

Он также подчеркнул, что участие в деятельности рабочих комитетов до выборов поможет кандидатам начать работу в комитетах будущего парламента без дополнительного переходного периода.

Отметим, рабочие комитеты партии «Слуга народа» работают в следующих направлениях: политическая реформа; антикоррупционная реформа; безопасность и оборона; внешняя политика и дипломатия; судебная реформа; реформа правоохранительных органов; экономическая стратегия; налоговая, бюджетная, таможенная, регуляторная политика, публичные финансы; инновационная экономика; социальная сфера; энергетика и тарифы; инфраструктура; экология; образование и наука; медицина; гуманитарная политика; децентрализация; аграрная политика; регламент; молодежь и спорт; диджитализация и IT.