На "чернуху" в Facebook против 4 кандидатов в президенты потратили минимум 7 миллионов гривень - "Честно"

Объектами "чернушных" кампаний стали Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, а больше всего – Владимир Зеленский.

Движение "Честно" на протяжении избирательной кампании выявило по меньшей мере 35 страниц в Facebook, из которых транслировали рекламу против четырех основных кандидатов в президенты.

Читайте такжеДо 3 тысяч гривен за секунду: сколько будет стоить партиям реклама на ТВ

Как говорится на сайте движения, объектами "чернушных" кампаний стали Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, а больше всего – Владимир Зеленский. Минимум 250 тысяч долларов на антирекламу было потрачено в интересах Петра Порошенко и против его основных конкурентов.

Размер расходов этих страниц в марте-апреле составил 264 тысячи долларов, или 7 миллионов гривень. Эта сумма отражает лишь минимальный доказанный порог затрат на "чернуху", ведь данные Facebook не учитывают оплат за продвижение этих страниц до марта. Некоторые страницы с "чернухой" раскручивали минимум с лета 2018 года.

Указанную сумму Facebook получил по рекламированию публикаций и страниц в марте и апреле. В нее не входят расходы на создание картинок и видео, администрирование страниц, настройка рекламы, оплата работы агентств или отдельных работников. Также не учтено расходов до марта, тогда как избирательная кампания длилась с 31 декабря. То есть реальные расходы значительно выше.