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ЦИК обжаловала решение суда по регистрации Онищенко на выборы в Раду

17:34, 23 июня 2019
Выборы 2019
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ЦИК не соглашается с решением суда о регистрации Онищенко кандидатом / фото: facebook/ЦИК

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, обязавшего зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на округе №93 на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

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ЦИК не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

Также Центризбирком считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Как сообщал УНИАН, решением от 21 июня Апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на внеочередные парламентские выборы.

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Теги: #Онищенко#ЦИК#парламентские выборы 2019