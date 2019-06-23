ЦИК обжаловала решение суда по регистрации Онищенко на выборы в Раду

Решение суда, обязавшего зарегистрировать Онищенко, в Центризбиркоме считают незаконным и необоснованным.

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, обязавшего зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на округе №93 на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

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ЦИК не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

Также Центризбирком считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Как сообщал УНИАН, решением от 21 июня Апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на внеочередные парламентские выборы.