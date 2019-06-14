В ВО "Свобода" назвали первую десятку списка кандидатов в нардепы

"Свобода" совместно с другими партиями националистического толка намерена закрыть почти все мажоритарные округа.

В ВО "Свобода" назвали первую десятку списка кандидатов в народные депутаты и заявили, что закроют почти все избирательные округа в стране на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что шестым номером в списке является актер Богдан Бенюк, седьмым - руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов, восьмым - председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, девятым - председатель Госкино Филипп Ильенко, десятым - руководитель фракции «Свобода» в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

Как сказал Тягнибок, партии, объединившиеся со "Свободой" на выборах, предложили "практически во всех округах своих кандидатов".

По его словам, две трети кандидатов в мажоритарных округах были выдвинуты на съезде ВО "Свобода", а также часть кандидатов "при нашей поддержке из тактических соображений, но это люди из нашей среды будут идти как самовыдвиженцы при нашей активной поддержке" .

Тягнибок добавил, что партии "Правый сектор" и Конгресс украинских националистов провели съезды и выдвинули своих кандидатов в округах, согласовав это со "Свободой".

Он не исключает, что будут договоренности с другими политическими силами по кандидатурам в округах. "Да, я не исключаю, что в процессе избирательной кампании у нас могут быть ситуативные договоренности. Вряд ли это договоренности всеукраинского характера, а это, скорее, общеобластные договоренности с другими государственическими политическими силами", - сказал он.

По словам лидера ВО "Свобода", могут быть договоренности о снятии кандидатов в разных округах в пользу друг друга.

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Тягнибок пообещал, что в случае прохождения партии в парламент все депутаты будут дисциплинированно посещать пленарные заседания и работать. Он напомнил, что, когда "Свобода" была представлена в Верховной Раде, все депутаты присутствовали на заседаниях и голосовали полностью за решения, которые поддерживали.

Отвечая на слова журналистов о том, что в первой пятерке в списке являются народные депутаты нынешнего созыва Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош, которые очень редко ходят на заседания парламента, сам Билецкий заявил, что надо учитывать то, что они очень много времени проводили на фронте, а Ярош был ранен и проходил реабилитацию.

По словам Билецкого, он был также много времени на фронте и понимал, что в нынешнем парламенте невозможно провести решение, за принятие которых он выступал, поскольку не было политической силы, с которой бы он работал.

Тягнибок, говоря о нынешней Верховной Раде, заявил, что ее "в конюшню превратили", поскольку депутаты прямо в сессионном зале употребляли пищу и "занимались кто чем хотел».

Он отметил, что депутаты от ВО "Свобода" будут ходить на заседания в случае избрания, и "мы превратим парламент в реальный законодательный орган нашего государства, а не так, как сейчас: хочет кто-то мороженое есть - жуют, семечки щелкать - щелкают, йогурты пить - пьют. Они парламент в конюшню превратили".

"И там нужны националисты, чтобы дисциплинировать в том числе и тех депутатов, которые высший законодательный орган страны превратили в то, что демонстрируют полное пренебрежение к избирателю, к украинской нации, который превратили в полный хаос", - заявил Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственническая инициатива Яроша", Организация украинских националистов и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Согласно решению съезда, который состоялся 9 июня, список возглавил Тягнибок.

Также в первую пятерку списка вошли лидер партии "Национальный корпус" Билецкий, командующий добровольческим воинским формированием "Украинская добровольческая армия" Ярош, председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко и бывший заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский (ВО "Свобода").