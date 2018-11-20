Объединение националистов отменяется: "Нацкорпус" видит президентом только Билецкого

В "Нацкорпусе" считают, что решение о поддержке Кошулинского единым кандидатом от националистов было "принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил".

Партия «Национальный корпус» не поддержала решение партии «Свобода» о поддержке Руслана Кошулинского в качестве единого кандидата от националистического лагеря и предложила выдвинуть депутата Верховной Рады и руководителя «Нацкорпуса» Андрея Билецкого.

Об этом говорится в заявлении «Нацкорпуса» по поводу объединения националистов на предстоящих выборах, которое опубликовано на странице партии в Facebook.

«Национальный корпус» не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций назвать Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистического лагеря», - говорится в заявлении.

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В партии отмечают, что решение о поддержке Кошулинского было «принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил».

«Люди, которые поставили свои подписи под «документом», не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов», - подчеркнули в Нацкорпусе.

В свою очередь партия выдвинула кандидатом от националистов своего руководителя Андрея Билецкого.

Как сообщал УНИАН, 14 октября лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок предложил выдвинуть своего заместителя Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистов. При этом Тягнибок отметил, что сам не будет баллотироваться в президенты.

Напомним, во время выборов 2014 года Тягнибок набрал 1,16 процента голосов. Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.