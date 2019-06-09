"Не берут нардепов": Лещенко рассказал, почему не попал в список партии "Слуга народа"

При этом он уточнил, что в список партии попала его помощница Марина Бардина.

Народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что не попал в список партии "Слуга народа", так как туда не брали действующих нардепов.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "НАШ".

Стоит отметить, что Лещенко присутствовал сегодня на съезде партии "Слуга народа", который состоялся на территории Национального ботанического сада им. Гришко.

"Слуга народа" не берет в список депутатов, которые есть в нынешнем Парламенте или были в прошлом. И я не иду по списку "Слуги народа" в Парламент. Но я был причастен к старту этого большого политического проекта, начиная с января, когда Владимир Зеленский заявил об участии в выборах президента. Конечно, для меня было важно присутствовать, когда этот корабль отчаливает на парламентские выборы. Мне было интересно посмотреть, кто идет", - подчеркнул Лещенко.

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При этом он уточнил, что в список партии попала его помощница Марина Бардина.

"Человек, с которым я работал в последние годы, она была моим консультантом. Она также идет по списку "Слуги народа" – Марина Бардина. Она человек, который занимается вопросами активного участия женщин в политике… Она сегодня была названа в первой сотне. Она этого добилась сама. Я не мог своих людей включать в список", - рассказал нардеп.

Лещенко добавил, что в настоящее время раздумывает над участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан. Окончательное решение нардеп примет через несколько дней.