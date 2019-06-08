Вакарчук уверяет, что не играет "техническую" роль на выборах в Раду

Приблизительный бюджет избирательной кампании партии «Голос» - 80 млн грн.

Лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук уверяет, что не играет «техническую» роль на внеочередных парламентских выборах по уменьшению результатов партии «Слуга народа».

Об этом Вакарчук заявил на пресс-конференции после первого этапа внеочередного съезда партии, на котором были представлены кандидаты в депутаты от «Голоса».

Так, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, не является ли его роль на внеочередных выборах в парламент «технической» для уменьшения результата партии «Слуга народа», особенно среди молодежи, Вакарчук ответил вопросом: «Вы считаете, я похож на технического кандидата?».

Отвечая на вопрос УНИАН относительно бюджета избирательной кампании партии и источников ее финансирования, Вакарчук отметил, что «Голос» в основном финансируется за счет пожертвований.

«Приблизительный бюджет кампании - 80 млн грн. Большинство денег мы собираем с помощью пожертвований среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день уже собрано около 25-30 миллионов», - сказал он.

Читайте такжеГриценко рассматривает возможность объединиться с Саакашвили на выборах в Раду

Также Вакарчук добавил, что часть средств на выборы дадут крупные бизнесмены, «но которые точно не находятся в списке самых богатых людей и не имеют никакого отношения к олигархам».

Он подчеркнул, что не будет брать ни копейки у олигархов.

Кроме того, Вакарчук высказал мнение, что сейчас рано говорить о том, с кем может объединиться его политическая сила в случае прохождения в парламент.

В то же время, на вопрос журналистов, будет ли он в оппозиции к президенту, Вакарчук заявил, что это будет зависеть от политики, которую будет проводить Владимир Зеленский и от того, будет ли он выполнять свои обещания.

Вместе с тем лидер «Голоса» заявил, что не считает, что бесплатный концерт его группы «Океан Ельзи», запланированный в центре столицы, на Старокиевской горе после съезда и брифинга, является подкупом избирателей.

«А каким образом мы подкупаем избирателей? Я что, собираюсь хоть слово агитации говорить? К тому же агитация сейчас запрещена, поскольку мы еще не являемся участниками избирательного процесса.

А, во-вторых, с каких это пор концерт для людей, где не будет ни одного слова о политике, стал подкупом избирателей. Вы считаете, что наша музыка может продаваться за деньги?», - отметил Вакарчук.

Комментируя упреки журналистов, что общественные организации выдвигали аналогичную претензию кандидату в президенты Зеленскому, когда во время избирательной кампании в разных городах проходили концерты «Лиги смеха», Вакарчук заверил, что на концертах в рамках «Тура перемен» не будет агитировать за партию «Голос».

«Я думаю, что мы будем рады услышать любые мнения. Но мы точно не собираемся делать платные концерты и агитировать людей на концертах. Когда мы станем субъектом избирательного процесса, мне не придет в голову призывать своих сторонников со сцены голосовать за политическую партию «Голос»», - сказал он.

Следует также отметить, что сегодня съезд «Голоса» не был завершен, поскольку Вакарчук предложил общественности обсудить представленных кандидатов в депутаты, как в партийном списке, так и мажоритарщиков.

Вакарчук не исключил, что в случае, если кто-то из кандидатов получит негативную оценку общественности, то партийный список может быть изменен, а кандидат-мажоритарщик будет исключен из избирательной гонки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, в Киеве состоялся съезд партии «Голос», на котором представили первых 20 кандидатов избирательного списка партии.

Список возглавил Вакарчук, также в список включены журналист Сергей Рахманин, шоумен Сергей Притула, бывшая замминистра экономики Юлия Клименко, член правления организации «Центр противодействия коррупции» Александра Устинова, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишина.

Всего в избирательном списке «Голоса» 200 кандидатов.