Журналист Рахманин будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии «Голос»

Уточняется, что в журналистике Рахманин был более 30 лет.

Заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин будет баллотироваться в украинский парламент по списку партии Святослава Вакарчука «Голос».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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«В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться в стране», — отметил он.

Уточняется, что в журналистике Рахманин был более 30 лет. Из них последние 20 — в издании «Зеркало недели». Кроме того, он также ведет программу «Игра в классику» на телеканале Zik и «Апокриф» на «Радио НВ».

«Считает, что для понимания ситуации нужно побывать и в окопе, и в кабинете, но и уметь вовремя выбраться из них, чтобы посмотреть на жизнь с других углов. До работы в журналистике успел получить разнообразный жизненный опыт: был продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов», — говорится в сообщении.

По данным источников "Украинской правды", Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос".

Ранее УНИАН сообщал, что украинский телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по списку политической партии «Голос».