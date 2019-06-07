ЦИК зарегистрировал 11 международных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал одного международного наблюдателя от международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 11 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал одного международного наблюдателя от международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».

Таким образом, по состоянию на 7 июня ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей: одного - от Всемирного конгресса украинцев, девять - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO, одного - от Международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».