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ЦИК зарегистрировал 11 международных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

18:25, 07 июня 2019
Выборы 2019
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ЦИК зарегистрировал 11 официальных наблюдателей от международных организаций \ УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 11 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал одного международного наблюдателя от международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».

Таким образом, по состоянию на 7 июня ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей: одного - от Всемирного конгресса украинцев, девять - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO, одного - от Международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».

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Теги: #ЦИК#наблюдатели