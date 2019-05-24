ЦИК утвердила календарный план организации и проведения парламентских выборов

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли единогласно.

Согласно календарному плану, до 28 мая включительно партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов, а до 31 мая включительно ЦИК должна провести жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК и создать их. Участковые избирательные комиссии ЦИК должны создать до 5 июля включительно.

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Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов стартует сегодня и продлится до 20 июня включительно. Окончание регистрации кандидатов в депутаты - по 25 июня включительно.

Согласно законодательству, для регистрации партии по списку в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы, а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе – 10 размеров минимальной заработной платы.

Свои предвыборные программы партии должны обнародовать до 12 июля включительно.

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Согласно плану, партия может обратиться в ЦИК с просьбой об отмене регистрации кандидата в депутаты по 8 июля включительно. До этого же числа могут отказаться от баллотирования и кандидаты в депутаты.

Начало предвыборной агитации предусмотрено со следующего дня после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата, она продлится до 19 июля включительно.

Форму, текст и цвет избирательных бюллетеней должны утвердить до 26 июня включительно.

Результаты выборов ЦИК должна установить до 5 августа включительно.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК утвердила разъяснения для общественных организаций о порядке предоставления разрешения иметь официальных наблюдателей, а также разрешила ОИК осуществлять предварительную оплату на приобретение товаров и услуг для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.