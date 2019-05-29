Партия Саакашвили собралась в Раду

Сакварелидзе говорит, что партия поддерживает решение Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов.

Партия Михеила Саакашвили "Движение новых сил" будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Читайте такжеСаакашвили получил удостоверение для возвращения в Украину и уже отправился в аэропорт (фото)

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал один из ее лидеров, бывший заместитель главы ГПУ Давид Сакварелидзе.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы (досрочные в Раду - Ред.), и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. 28 мая Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.