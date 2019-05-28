Саакашвили не сможет попасть в списки "Слуги народа" - Разумков

Разумков добавил, что в партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль.

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список политсилы на досрочных выборах. Читайте такжеУ Гройсмана заявили, что в его партию войдут несколько нынешних министров

Об этом сообщает 112 Украина. По словам Разумкова, Саакашвили, согласно закону, должен был бы прожить в Украине пять лет.

«Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла», - сказал он.

Разумков добавил, что в партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не ждет назначений для себя в Украине, но готов консультировать команду президента Владимира Зеленского.

Як повідомляв УНІАН, 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.