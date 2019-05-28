У Зеленского прокомментировали возвращение гражданства Саакашвили

Президент Владимир Зеленский своим сегодняшним решением по восстановлению гражданства Украины Михеилу Саакашвили восстановил справедливость.

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Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи команды Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда.

«Сейчас важно одно – был нарушен закон. И то, как поступили с Михеилом, это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Потому эта справедливость была восстановлена. Это не вопрос, какие планы у Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он возродил верховенство права в конкретно этом вопросе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

Сегодня, 28 мая, Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.