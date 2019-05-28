Представитель Зеленского в Кабмине считает, что досрочные парламентские выборы не повлияют на сотрудничество Украины с МВФ

Андрей Герус напомнил, что Международный валютный фонд не планировал выделять Украине новый транш до 21 июля, когда состоятся выборы.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус считает, что досрочные парламентские выборы не повлияют на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Об этом представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил в комментарии журналистам, который транслировался в эфире одного из телеканалов.

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«У нас не планировалось новых траншей от МВФ до 21 июля, когда будут парламентские выборы. Транш от МВФ ожидался, если я не ошибаюсь, где-то в конце августа - в сентябре. У нас через полтора месяца состоятся выборы, будет сформирована новая коалиция, новое правительство», - сказал он.

Герус выразил увпевненисть в продолжении сотрудничества между Украиной и МВФ.

«Я думаю, что МВФ будет продолжать сотрудничество, никаких проблем не должно быть», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

В Украине вторую неделю работает миссия МВФ с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучение вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененного по решению Конституционного суда Украины.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.