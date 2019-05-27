Украине необходимо оставаться в программе с МВФ – советник Зеленского

В противном случае возникнут вопросы, связанные с финансовой стабильностью.

Украине необходимо оставаться в программе с Международным валютным фондом для сохранения финансовой стабильности, считает советник президента по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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"Страна должна оставаться в программе. Для того, чтобы отказаться от МВФ, нужны колоссальные притоки инвестиций", - сказал Устенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, наращивание инвестиций - это выполнимая задача, требующая улучшения бизнес-климата, и в новейшей истории Украины были периоды получения по 10 миллиардов долларов инвестиций в год, но прогноз на этот год - всего 1,5 миллиарда долларов.

"Не обязательно быть в программе МВФ, если быстро делать реформы и получать инвестиции. Но на теперешнем этапе - в кратко- и среднесрочной перспективе - необходимо оставаться в программе. В противном случае возникнут вопросы, связанные с финансовой стабильностью", - добавил Устенко.

По его словам, ключевым условием для продолжения сотрудничества с МВФ является антикоррупционная реформа, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, отмененной Конституционным судом в феврале текущего года.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы. 23 мая указ президента о роспуске парламента вступил в силу. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку и 23 мая подал соответствующее заявление в Верховную Раду.

В Украине вторую неделю работает миссия МВФ с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 миллиарда долларов в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.