В Кривом Роге членов ОИК выгнали из помещения на улицу, требуя денег за аренду

На место происшествия были вызваны правоохранители.

В Кривом Роге Днепропетровской области членов окружной избирательной комиссии №33 выгнали из помещения авиационного колледжа; руководство учебного заведения требовало срочно оплатить деньги за аренду помещения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Криворожского горсовета, член окружкома Инна Иванченко.

«Только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого расположена ОИК №33, силой заблокировал помещение ОИК, отключил свет, и выставил членов окружкома на улицу», - написала Иванченко.

В комментарии она также отметила, что директор заведения потребовал денег за аренду помещения.

По словам Иванченко, его попросили подождать, поскольку деньги заложены, окружком должен принять документы, после чего рассчитается с участковыми комиссиями, а затем – за аренду.

«Но нам отключили свет и выставили на улицу», - заявила Иванченко.

На место происшествия вызвали полицию. Иванченко напомнила, что согласно законодательству, окружные избирательные комиссии должны работать еще 15 дней после объявления Центральной избирательной комиссией результатов президентских выборов, а ЦИК результаты еще не объявила.

Как уточнили УНИАН в городском отделе полиции Кривого Рога, сейчас правоохранители работают на месте происшествия, сотрудники ОИК уже вернулись на свои рабочие места.