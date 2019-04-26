"За Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки": Поярков жестко высказался об украинцах

Украинцы хотят взаимоисключающих вещей, отметил политический комментатор.

Художник и политический комментатор Сергей Поярков выразил разочарованность результатами второго тура президентских выборов в Украине.

В комментарии "Главреду" он отметил, что ему намного симпатичнее Петр Порошенко, чем избиратели, голосовавшие за Зеленского.

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"Потому что они хотят покупать бляхи, не платить налоги, работать за черный нал, стоять на учете по безработице, но работать на трех работах. Они хотят копать янтарь и контрабасить сигареты. Они хотят заниматься коррупцией, но чтобы при этом президент чтобы с коррупцией боролся. Они хотят мочиться в подъездах, но чтобы президент это остановил", - сказал Поярков.

По его словам, Порошенко не заслужил такого позорного результата:

"Люди разочарованы, они по-прежнему не хотят брать на себя никакой ответственности, а вместо этого хотят все делегировать президенту. Поэтому у нас продолжат мочиться в подъездах. И когда у нас говорят, что иностранцы не понимают нас и что у нас происходит, и я вас спрошу – если нас не понимают немцы, англичане, японцы, американцы, то кто идиот? Уважаемые избиратели, уважаемые 72 процента – дурак кто?", - поинтересовался Поярков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.