ЦИК осталось обработать 0,01% электронных протоколов

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 540 тыс. 552 человека), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 136 человек).

Подсчитаны 18 млн 490 тыс. 661 голос избирателей.

Ожидаются данные еще с 9 избирательных участков: 1 - из Винницкой области, 1 - из Луганской, 6 - из Одесской, 1 - из Херсонской.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.