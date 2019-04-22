"Вас выбрали в нелегкое время": Филарет поздравил Зеленского с победой

Подавляющее большинство украинцев отдали голоса за Зеленского, потому что стремилась мира и более решительной борьбы с коррупцией, заявил Филарет.

Святейший Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.

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Об этом говорится в обращении Патриарха. “Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления избрал вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь возложит на вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом.

...Не забывайте, что по Божьей воле вы займете ответственную должность рулевого нашей многострадальной украинской нации. Вам утверждать большое государственное дело святого Владимира Великого, святого Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Михаила Грушевского, Симона Петлюры и многих других достойных людей, которым в истории выпадало нести нелегкий крест служения нашему народу.

В связи с этим хочу искренне поздравить вас с победой и выразить надежду, что вы будете сознательные доверия нашего народа и продолжите государственный, европейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не один раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором.

Подавляющее большинство наших сограждан отдала голоса за вас, потому что стремилась мира и более решительной борьбы с коррупцией.

Коррупция - страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом.

Вас выбрали в нелегкое время, когда продолжается российская агрессия против Украины. Когда враг не оставляет коварных планов вновь затянуть нас к новейшей империи, сделать своими вассалами. Поэтому сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация. Не случайно мы поем в духовном гимне «Боже, нам единство подай», - пишет Филарет.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов, по данным экзит-поллов, победу в гонке одержал Владимир Зеленский.