ЦИК получила оригиналы протоколов 40 избирательных округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы с мокрыми печатями от 29 окружных комиссий.

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы с мокрыми печатями от 40 окружных избирательных комиссий.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании для дальнейшей обработки ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 13, 14 (Винницкая область), № 30, 35, (Днепропетровская область), № 45, 47, 48, 49, 52 (Донецкая область), № 71, 72 (Закарпатская область), № 78, 79 (Запорожская область), № 83 (Ивано-Франковская область), № 112 (Луганская область), № 117 (Львовская область), № 130 (Николаевская область), № 134, 143 (Одесская область), № 149 (Полтавская область), № 152 (Ривненская область), № 157 (Сумская область), № 164 (Тернопольская область), № 203 (Черновицкая область), № 210 (Черниговская область), № 211, 215, 216, 218 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 11.30 23 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах повторного голосования от ОИК 40 территориальных избирательных округов.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 99,87% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).