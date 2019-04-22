Большинство жителей села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского

В Старом Угринове 282 гражданина проголосовали за Владимира Зеленского, в то время как за Петра Порошенко отдали голоса на 100 человек меньше - 182 избирателя.

Большинство жителей села Старый Угринов Ивано-Франковской области, где родился лидер украинского националистического движения Степан Бандера, отдали предпочтение на выборах президента Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, участок в Старом Угринове имеет № 260317.

На сайте ЦИК указано, что на этом участке 282 гражданина проголосовали за Владимира Зеленского, в то время как за Петра Порошенко отдали голоса на 100 человек меньше - 182 избирателя.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала более 99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей (13 млн 408 тыс. 155), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 480 тыс. 098).