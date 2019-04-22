ЦИК обработала более 98% электронных протоколов

В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

Центральная избирательная комиссия обработала 98,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 млн 262 тыс. 089), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 447 тыс. 166).

В настоящее время подсчитано 17 млн 709 тыс. 255 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.