цей матеріал доступний українською

ЦИК обработала более 98% электронных протоколов

12:37, 22 апреля 2019
Выборы 2019
1785 0
Иллюстрация / REUTERS

Центральная избирательная комиссия обработала 98,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Читайте такжеЦИК обработала более 97% электронных протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 млн 262 тыс. 089), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 447 тыс. 166).

В настоящее время подсчитано 17 млн 709 тыс. 255 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко#второй тур президентских выборов#Владимир Зеленский