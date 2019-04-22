В ЦИК признают, что на некоторых избирательных участках не хватало бюллетеней

Несмотря на дефицит бюллетеней на отдельных участках, ни один избиратель не пожаловался, что ему не хватило бюллетеня.

На повторном голосовании на президентских выборах на некоторых участках был зафиксирован дефицит бюллетеней. Читайте также"Вы теперь действительно будете слугой народа": Британия и Франция поздравили Зеленского с победой Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко. По его словам, случаи, когда не хватало бюллетеней на участке, объясняются несколькими факторами. "Фактор первый - в связи со сложной процедурой государственных закупок через систему "Прозорро" ЦИК была ограничена в возможности оперативно реагировать, чтобы допечатать бюллетени. Необходимость допечатать бюллетени была связана с тем, что ЦИК заказывает бюллетени раньше, чем на участки попадают уточненные списки избирателей. Из-за большого количества граждан, пожелавших сменить место голосования, то есть более 325 тысяч избирателей, ЦИК не могла заказать соответствующее количество бюллетеней, которое получили по результатам уточненных списков избирателей. Собственно, этим и объясняется, что на одних участках количество бюллетеней было больше, а на некоторых - меньше. Однако ни один избиратель не пожаловался, что ему не хватило бюллетеня и он не смог проголосовать", - сказал Радченко.

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