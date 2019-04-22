Стало известно, когда ЦИК объявит официальные результаты выборов

Из-за праздников этот процесс может затянуться.

Центризбирком предупреждает, что объявление официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

Об этом член ЦИК Евгений Радченко рассказал в ТСН.

"Пасха для украинцев - один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - отметил Радченко.

А предварительные результаты выборов по электронным протоколам, ориентировочно станут известны через 2-3 дня.

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Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%. Порошенко на собственной пресс-конференции признал свое поражение и отметил, что не уходит из политики. Через некоторое время он позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил свою помощь. Сам Зеленский уже успел дать первую пресс-конференцию после обнародования данных экзит-поллов, на которой рассказал о первых кадровых решениях, а также о перестановках среди участников переговоров в Минске.