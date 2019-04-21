В Кривом Роге 8-летнему мальчику пришло приглашение на выборы

Выяснилось, что в реестр избирателей внесли неправдивые данные относительно года рождения мальчика.

В Кривом Роге Днепропетровской области 8-летнему мальчику пришло приглашение для голосования во втором туре президентских выборов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель правления «Комитета избирателей Украины» в Днепропетровской области Станислав Жолудев.

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По его словам, мальчик пришел вместе с родителями на избирательный участок, что расположен в школе №13, с приглашением и свидетельством о рождении.

«В участковой комиссии начали разбираться и увидели ошибку в реестре избирателей. Вместо 2011 года у мальчика был записан в 2001», - рассказал Жолудев и добавил, что ошибка в реестре возникла лишь во втором туре президентских выборов, в первом – ее не было.