В Кривом Роге 8-летнему мальчику пришло приглашение на выборы
17:53, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Выяснилось, что в реестр избирателей внесли неправдивые данные относительно года рождения мальчика.
Ребенку "накинули" 10 лет в реестре / Фото УНИАН
В Кривом Роге Днепропетровской области 8-летнему мальчику пришло приглашение для голосования во втором туре президентских выборов.
Об этом сегодня во время пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель правления «Комитета избирателей Украины» в Днепропетровской области Станислав Жолудев.
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По его словам, мальчик пришел вместе с родителями на избирательный участок, что расположен в школе №13, с приглашением и свидетельством о рождении.
«В участковой комиссии начали разбираться и увидели ошибку в реестре избирателей. Вместо 2011 года у мальчика был записан в 2001», - рассказал Жолудев и добавил, что ошибка в реестре возникла лишь во втором туре президентских выборов, в первом – ее не было.
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