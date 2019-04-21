В ЦИК не поступало никаких жалоб о ходе избирательного процесса

Сообщается, что в 16.12 участок в Лебединском Донецкой области открылся для голосования и также теперь работает в штатном режиме.

В Центральную избирательную комиссию не поступало никаких жалоб о ходе избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

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"Выборы проходят в штатном режиме, не фиксируется системных нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление граждан... Фиксируются лишь единичные нарушения относительно попыток вынести бюллетени за пределы участка. Были случаи, когда бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать, но они не являются системными и их меньше, чем в первом туре", - подчеркнула она.

Бернацкая также отметила, что в 16.12 участок в Лебединском, расположенный на линии разграничения, открылся для голосования и теперь работает в штатном режиме.

Напомним, по данным со всех 199 избирательных округов, по состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Украины составляет 45,26%.