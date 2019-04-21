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В ЦИК не поступало никаких жалоб о ходе избирательного процесса

17:41, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

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"Выборы проходят в штатном режиме, не фиксируется системных нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление граждан... Фиксируются лишь единичные нарушения относительно попыток вынести бюллетени за пределы участка. Были случаи, когда бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать, но они не являются системными и их меньше, чем в первом туре", - подчеркнула она.

Бернацкая также отметила, что в 16.12 участок в Лебединском, расположенный на линии разграничения, открылся для голосования и теперь работает в штатном режиме.

Напомним, по данным со всех 199 избирательных округов, по состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Украины составляет 45,26%.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019