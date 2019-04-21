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Избирательный участок в Лебединском Донецкой области наконец-то заработал

17:09, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Избирательный участок в Лебединском начала работу около 16 часов / фото УНИАН

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на странице в Facebook.

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По ее словам, причин, почему утром участок не открылся - несколько, но основная – его расположение вплотную к линии разграничения.

"Благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 он открыт, и желающие среди 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - сообщила Слипачук.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 9:50 утра 21 апреля в Украине открылись все избирательные участки, кроме одного участка на востоке Украины.

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Теги: #выборы президента Украины 2019