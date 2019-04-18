Прямая связь с космосом: соцсети троллят Порошенко за его "холодные звонки" избирателям

Некоторые пользователи озабочены тем, что их личные телефонные номера оказались в распоряжении штаба одного из кандидатов в президенты.

Украинцы, получившие на свои личные телефонные номера «звонок от президента» с записью обращения Петра Порошенко, активно обсуждают свой опыт «общения» с главой государства. Читайте такжеAtlantic Council: Дебаты вряд ли помогут Порошенко на выборах Большинство пользователей иронизируют, но некоторые демонстрируют озабоченность тем, что их личные телефонные номера оказались в распоряжении штаба одного из кандидатов в президенты. Напомним, украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс. В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.

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