цей матеріал доступний українською

Прямая связь с космосом: соцсети троллят Порошенко за его "холодные звонки" избирателям

16:11, 18 апреля 2019
Выборы 2019
293 0
"Звонок Порошенко" насмешил пользователей сети / фото УНИАН

Украинцы, получившие на свои личные телефонные номера «звонок от президента» с записью обращения Петра Порошенко, активно обсуждают свой опыт «общения» с главой государства.

Читайте такжеAtlantic Council: Дебаты вряд ли помогут Порошенко на выборах

Большинство пользователей иронизируют, но некоторые демонстрируют озабоченность тем, что их личные телефонные номера оказались в распоряжении штаба одного из кандидатов в президенты.

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Напомним, украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.

В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Порошенко#выборы