Украинцам массово "звонит Порошенко" – просит поддержать его на выборах

В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.

Украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.

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Как сообщает «Ліга.net», в штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям. Она также обнародовала аудиозапись телефонного обращения.

«Добрый день, это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля – решающий день, который определит судьбу страны. Прошу вас поддержать мой курс», - говорит президент.

Он также подчеркивает, что его курс – это "демократия и достоинство", "стабильная гривня", а также путь в ЕС и НАТО.

"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени", - заключил президент в записи.

Напомним, по данным соцопроса социологической группы «Рейтинг», во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского намерены поддержать 58% украинцев, действующего главу государства Петра Порошенко - 22%, не определились - 20%.