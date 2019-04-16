"Без фейерверков и танцев": в "Опоре" объяснили, какими на самом деле должны быть дебаты

По закону дебаты должны состояться без агитации, суфлеров или пиарщиков.

Дебаты участников второго тура президентских выборов должны состояться «без каких-либо фейерверков, танцев и групп поддержки».

Об этом заявила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает «Обозреватель».

«Дебаты – это и простая, и сложная тема. Во-первых, никто не запрещает кандидатам проводить дебаты где угодно – на стадионе, в цирке, в больнице. Где им заблагорассудится. Но они оба должны заплатить за это из избирательного фонда и делать то, что они сочтут нужным. Но, с другой стороны, есть официальные дебаты, которые обязан организовывать общественный вещатель, по состоянию на сейчас – независимая языковая организация, которая определяет формат, ведущих, вопросы и тому подобное», – пояснила Айвазовская.

Читайте такжеУ Порошенко уверяют, что до конца суток закроют все вакантные места по своей квоте в УИК

Она отметила, что по поводу дебатов на стадионе могут договариваться между собой пиарщики и технологи обоих штабов – выработать правила, определить, кого туда пускать, а кого нет. «А закон предусматривает, что общественный вещатель обязан организовать дебаты, они организуются в последнюю пятницу перед днем голосования, даже с какого по какое время, то есть в промежутке с 19:00 до 22:00. Во время их проведения не могут быть использованы никакие видео-, аудиоряды, агитационные материалы. То есть это стерильный формат, в котором друг против друга стоят двое кандидатов. И такие, какие они есть – такие они есть. Без каких-либо фейерверков, танцев, групп поддержки и тому подобное», – отметила Айвазовская.

В случае нарушения этого формата украинцы будут избирать на 100% эмоцию, «а все же хотелось бы рациональность в этот выбор запустить», отметила председатель «Опоры».

«Поэтому кандидаты могут организовывать дебаты на стадионе, это не запрещено, они ничего не нарушают, но общественный вещатель обязан организовать у себя на площадке дебаты в том формате, который предусмотрен законом. Без агитации, без видео, без помощи, без суфлеров, без пиарщиков. Когда кандидат напротив кандидата. Когда вопросы готовят не технологи, а готовит общественный вещатель», – резюмировала Айвазовская.