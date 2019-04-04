Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах с Порошенко (видео)

Кандидат в президенты отметил, что Тимошенко заняла третье место в первом туре и не поддержала ни одного из кандидатов во втором.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко выступить независимым арбитром на его дебатах со своим конкурентом во втором туре президентских выборов Петром Порошенко.

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Соответствующее видео было опубликовано на фейсбук-странице и в Telegram канале команды Зеленского.

В своем новом видеообращении Зеленский отметил, что принимает извинения от Порошенко.

«Тон разговора резко изменили. Что ж господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю. Я человек простой. Что же до трети граждан Украины, пусть украинцы решают сами », - указал он.

Зеленский отметил, что эти дебаты - шанс объединить Украину.

«Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? », - сказал кандидат.

Ответы Зеленский ждет «в течение 24 часов».

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. Кандидаты должны сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский".