"Есть время подумать": у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитре
19:50, 04 апреля 2019Выборы 2019
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У Тимошенко отметили, что в настоящее время сама экс-кандидат в президенты еще не решила, стать ли арбитром в этих дебатах.
Тимошенко думает над предложением Зеленского стать арбитром в дебатах \ УНИАН
Лидер «Батькивщины» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли «независимого арбитра» в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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Об этом Громадському сообщили в пресс-службе команды Тимошенко. «Мы видели ролик, у нас есть время подумать», - заявил представитель экс-кандидата в президенты.
Как сообщал УНИАН, ВладимирЗеленский предложил Юлии Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах между ним и Порошенко. Также он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский».
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