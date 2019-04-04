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"Есть время подумать": у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитре

19:50, 04 апреля 2019
Выборы 2019
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Тимошенко думает над предложением Зеленского стать арбитром в дебатах \ УНИАН

Лидер «Батькивщины» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли «независимого арбитра» в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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Об этом Громадському сообщили в пресс-службе команды Тимошенко. «Мы видели ролик, у нас есть время подумать», - заявил представитель экс-кандидата в президенты.

Как сообщал УНИАН, ВладимирЗеленский предложил Юлии Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах между ним и Порошенко. Также он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский».

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #дебаты#выборы президента Украины 2019#Юлия Тимошенко