"Есть время подумать": у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитре

У Тимошенко отметили, что в настоящее время сама экс-кандидат в президенты еще не решила, стать ли арбитром в этих дебатах.

Лидер «Батькивщины» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли «независимого арбитра» в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Читайте такжеЗеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах с Порошенко (видео)

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе команды Тимошенко. «Мы видели ролик, у нас есть время подумать», - заявил представитель экс-кандидата в президенты.

Как сообщал УНИАН, ВладимирЗеленский предложил Юлии Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах между ним и Порошенко. Также он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский».