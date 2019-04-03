В НСК "Олимпийский" отреагировали на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

В пресс-службе НСК заявили, что в случае поступления предложений относительно проведения дебатов администрация спорткомплекса будет рассматривать их в рабочем порядке.

НСК «Олимпийский» не получал заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты на поле стадиона.

Об этом сообщает пресс-служба спорткомплекса.

«В государственное предприятие НСК «Олимпийский» не поступало никаких официальных заявок, проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины», - заявили в пресс-службе.

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В НСК напомнили, что предложение Зеленского провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве - является его собственной инициативой.

«Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе. В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК «Олимпийский» будет рассматривать их в рабочем порядке. Попутно заявляем, что НСК «Олимпийский» является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Украины Петра Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.