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В НСК "Олимпийский" отреагировали на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

21:11, 03 апреля 2019
Выборы 2019
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В НСК "Олимпийский" еще не поступало официальных заявок на дебаты / liverpoolfc.com

Об этом сообщает пресс-служба спорткомплекса.

«В государственное предприятие НСК «Олимпийский» не поступало никаких официальных заявок, проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины», - заявили в пресс-службе.

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В НСК напомнили, что предложение Зеленского провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве - является его собственной инициативой.

«Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе. В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК «Олимпийский» будет рассматривать их в рабочем порядке. Попутно заявляем, что НСК «Олимпийский» является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Украины Петра Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.

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Теги: #Порошенко#дебаты#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский