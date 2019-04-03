Социолог сделала прогнозы по возможному президентству Порошенко и Зеленского

В случае победы Порошенко страна будет и дальше следовать по нынешнему курсу, считает эксперт.

Украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что президент Петр Порошенко в случае избрания на второй срок продолжит свою текущую политику, а президентский курс Владимира Зеленского сейчас непредсказуем.

Читайте такжеУ Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко

"В случае победы Зеленского - это, наверное, не знает никто, даже он. По крайней мере, пока. В случае победы Порошенко очевидно продолжится нынешний курс. Я это сформулировала так: постепенно ползем вверх. Хотелось бы быстрее. Именно ползем. Но вверх. В последние два года", - заявила она во время чата на «Главреде».

Бекешкина отметила, что нынешнему главе государства нужно будет извлечь уроки из предыдущих ошибок, которые спровоцировали недоверие граждан. Она добавила, что Порошенко должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией и более тщательно относиться к подбору кадров.

Социолог считает, что любому из победителей президентской гонки будет непросто решить вопрос Донбасса и Крыма пока Россией руководит Владимир Путин.

"Что касается Донбасса, то его будущее зависит, прежде всего, от позиции наших западных партнеров, насколько удастся реализовать единственный реалистичный путь - международные миротворческие силы на территории оккупированного Донбасса. А что касается Крыма, пока президентом России остается Путин, я не вижу конструктивного решения. И даже дело не в Путине, а в том, что 80% россиян считают, что Крым - это Россия", - заключила эксперт.

Ранее у Зеленского обнародовали планы относительно первых реформ и первых "посадок".

Советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что команда кандидата в случае его победы на выборах намерена сразу начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были лишь имитированы. В частности – в судебной системе и в области борьбы с коррупцией.