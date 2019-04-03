У Зеленского обнародовали планы относительно первых реформ и первых "посадок"

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах намерена сразу начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были лишь имитированы.

Об этом сказал советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк на Free market road show.

"Конечно надо начать с того, чтобы те реформы, которые на самом деле были просто имитированы, чтобы сделать их по-настоящему. Какие они? Первое – это судебная реформа. Мы на следующей неделе представим наше видение", - сказал он, пишет "Украинская правда".

По словам Данилюка, у них есть несколько решений, которые позволят "поставить все с головы на ноги".

"Начнем с Верховного Суда и Апелляционного суда", - добавил он.

Также команда Зеленского будет подавать законопроекты относительно нового налогового кодекса и кодекса о труде, чтобы сделать "законодательство в этих сферах либеральным".

По словам Данилюка, сейчас они выходят "на финишную прямую по этим направлениям".

Читайте такжеВ Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко"Следующее - это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры, которая, к сожалению, не работает, она является политически зависимой. Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. А он должен был это сделать еще на прошлой неделе", - сказал Данилюк.

По его мнению, при наличии политической воли Антикоррупционный суд уже сегодня мог бы принимать первые решения.

"Я уверен, что эти решения и первые посадки, они уже состоятся вскоре после смены руководства страны", - сказал советник Зеленского.

Читайте такжеПорошенко нанял против Зеленского известного «черного пиарщика» – СаакашвилиТакже, по его словам, команда будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.

Он добавил, что попытки реформировать старые институты – прокуратуру, суды, СБУ, Государственную фискальную службу – закончились провалом.

"Поэтому есть единый подход, к которому нам придется прибегнуть, это старый подход революции: "до основанья, а потом". Другое не работает. Поэтому наш подход к реформированию и ГПУ, и всех органов, которые я перечислил, – это будет: искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов. И руководить ими (этими органами – ред.) должны люди, которые вышли не из системы", - подытожил Данилюк.