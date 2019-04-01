ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов на выборах в Украине

В целом по Украине явка на выборах президента на 20:00 составила 63,2%.

По результатам параллельного подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины, проведенного гражданской сетью ОПОРА, шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,1% избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко - 15,7%.

Читайте такжеУ Зеленского показали данные параллельного подсчета голосов

Соответствующее заявление Гражданской сети ОПОРА о предварительных результатах наблюдения на выборах на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Нарушения дня голосования и результаты параллельного подсчета голосов ОПОРЫ» обнародовали председатель правления сети Ольга Айвазовская и аналитик Александр Неберикут.

«31 марта Гражданская сеть ОПОРА осуществляла параллельный подсчет голосов избирателей на основе репрезентативной для всей Украины и статистически обоснованной выборки. Основываясь на отчетах 1296 из 1304 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей, ОПОРА может заявить с 95% уверенностью о следующих результатах президентских выборов (1296 из 1304 наблюдателей, 99,4% избирательных участков с 836 047 голосов): Зеленского поддержали 30,1% избирателей, Порошенко - 15,7%, Юлию Тимошенко - 13,3%, Юрия Бойко - 11,5%, Анатолия Гриценко - 6,8%, Игоря Смешко - 5,9%, Олега Ляшко - 5,5%, Александра Вилкула - 4,1% », - говорится в отчете ОПОРЫ.

Также отмечается, что время наблюдения за ходом дня голосования Гражданская сеть проводила параллельный подсчет явки избирателей. Данные фиксировались по состоянию на 12:00, 16:00 и 20:00 и собирались наблюдателями из репрезентативного для всей Украины количества избирательных участков.

Как сообщал УНИАН, по данным ОПОРЫ, явка на выборах президента Украины, состоявшихся 31 марта, на 20:00 составила 63,2%.