ЦИК обработал более 70% протоколов: кто лидирует

У Зеленского 30,45% голосов избирателей, у Порошенко – 16,19%, у Тимошенко – 13,15%.

Центральная избирательная комиссия обработала 70,03% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,45% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,19% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,15%,

за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,55%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,05%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,96%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,17%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,31%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 12 млн 730 тыс. 746 голосов избирателей.